Рождество — 2025: когда и как его принято отмечать в православной традиции Рождество в 2025 году: что важно знать о празднике и какие обычаи следует соблюдать

Рождество Христово — один из самых значимых праздников в христианской традиции, который отмечают по-разному в разных странах и церквях. Несмотря на различия в обрядах, радость появления на свет Спасителя объединяет миллионы людей по всему миру. «Газета.Ru» выяснила, как зародилась традиция празднования Рождества, какие символы и ритуалы связаны с этим днем у православных, а также что принято делать в праздник и чего следует избегать.

Когда отмечают Рождество Христово в 2025 году

Рождество Христово, которое православные преимущественно отмечают по юлианскому календарю, приходится на 7 января. Этот календарь сохраняют Русская, Грузинская, Иерусалимская, Сербская православные церкви, а также Православная церковь Чешских земель и Словакии, Польская церковь, Китайская и Японская автономные церкви и монастыри Святой горы Афон. В то же время некоторые другие православные церкви празднуют Рождество 25 декабря, следуя новоюлианскому или григорианскому календарю, который совпадает с гражданским летоисчислением.

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Различие между календарями связано с особенностями расчета продолжительности года. Григорианский календарь, который ввели в 1582 году, точнее отражает длину солнечного года, из-за чего он опережает юлианский календарь на 13 дней.

История праздника Рождества Христова

Событие Рождества Христова описано в Евангелиях от Матфея и Луки. Согласно писанию, Иисус Христос родился в городе Вифлееме, исполнив древнее пророчество о месте рождения Мессии: «И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? Из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных».

Однажды Дева Мария, будучи беременной, и ее муж-старец Иосиф отправились в Вифлеем из Назарета для участия в переписи населения, которую объявил римский император Август. Поскольку Иосиф происходил из рода Давидова, он должен был зарегистрироваться именно в Вифлееме — городе своих предков. В то время там находилось большое количество людей, из-за чего места на постоялых дворах не осталось.

Семья Иосифа не смогла найти подходящего приюта. Тогда им предложили укрыться в пещере возле города, которая была местом для содержания скота. Именно там и родился Христос, которого Мария положила в ясли — кормушку для животных.

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Рождение Иисуса ознаменовалось чудесными событиями, которые стали знаковыми для всего мира. В ту ночь ангелы явились простым пастухам, которые стерегли стада недалеко от Вифлеема. Один из них сказал им: «Не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь». Пастухи первыми поспешили увидеть младенца.

Тем временем на Востоке зажглась необычайно яркая звезда, которая стала путеводным знаком для волхвов — мудрецов и астрономов своего времени. Они отправились в далекое путешествие, следуя за звездой, чтобы поклониться новорожденному Царю. Волхвы принесли ему три дара: золото — символ царской власти, ладан — знак божественной природы и смирну — ароматное масло, символизирующее страдания и смерть, которые предстояло претерпеть Христу во имя спасения человечества.

Установление даты празднования Рождества Христова

Примечательно, что в первые века христианства Рождество не выделяли как самостоятельный праздник, отметил в беседе с «Газетой.Ru» священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко. Главным торжеством была Пасха — праздник Воскресения Христова, который символизировал победу над смертью и спасение человечества. Однако с распространением христианства появилась необходимость установить отдельную дату для празднования рождения Иисуса Христа.

Хотя точная дата рождения Христа остается неизвестной, Евангелия указывают приблизительное время, когда появился на свет Спаситель. Дата празднования Рождества была выбрана условно, но впоследствии признана всей христианской церковью по всему миру. В эпоху Древнего Рима это время совпадало с традиционными праздничными днями. Точный год рождения Христа также остается предметом предположений. Современное летоисчисление основано на логичных и обоснованных расчетах, хотя и не претендует на абсолютную точность. Николай Савченко священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге

В IV веке, после признания христианства официальной религией Римской империи, церковь утвердила празднование Рождества 25 декабря. По одной из версий, эта дата была выбрана, чтобы вытеснить языческие торжества в честь зимнего солнцестояния, посвященные победе света над тьмой, придав им христианский смысл. С этого времени Рождество стало одним из важнейших праздников христианской традиции.

Византийская церковь разработала торжественный богослужебный чин, включающий ночную литургию, чтение евангельских текстов о рождении Христа и пение праздничных гимнов. К Рождеству был приурочен сорокадневный Рождественский пост, символизирующий духовную подготовку к встрече со Спасителем.

В России Рождество Христово начали отмечать после принятия христианства в 988 году. Праздничные богослужения в храмах соседствовали с народными обрядами, которые включали колядование, приготовление кутьи — особого блюда из зерновых, меда и орехов, а также посещение соседей и родственников с пожеланиями добра и благополучия.

После революции 1917 года празднование Рождества оказалось под запретом. В атеистической политике СССР религиозные торжества были объявлены пережитком прошлого, и многие рождественские традиции постепенно забылись.

После революции советская власть ввела новый григорианский календарь, но православная церковь не может менять свои праздники вслед за введением новых календарей государственной властью, поэтому Рождество осталось в тот же день по старому стилю, в какой оно было и раньше. Кстати, в 2100 году к календарю добавится еще один день, то есть разница между новым и старым стилем увеличится еще на день. Сейчас эта разница составляет 13 дней, а станет 14. Николай Савченко священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге

Рождественская елка стала считаться буржуазным пережитком. Лишь в середине 1930-х годов она вновь появилась в домах, но уже как атрибут Нового года, лишенный религиозного значения. С конца XX века елка постепенно вернула себе символическое место в рождественской традиции.

Рождественские традиции

В православной традиции празднику Рождества предшествует 40-дневный Рождественский пост, который начался 28 ноября 2024 года и завершится вечером 6 января 2025 года. Во время этого периода верующие готовятся к празднику через молитву, покаяние и воздержание от мясной и молочной пищи, а также от излишних развлечений.

close Протоиерей Димитрий Карнаухов проводит Рождественскую литургию в деревянной Знаменской православной церкви в Дивногорске Красноярского края, 7 января 2024 года Илья Наймушин/РИА Новости

Особое значение имеет Сочельник, который наступает накануне Рождества — 6 января. В этот день принято готовить особое постное блюдо — сочиво (кашу из зерен с медом и орехами), а сама трапеза начинается только после появления первой — вифлеемской — звезды на небе.

Вечером 6 января проводится праздничное богослужение — Рождественский сочельник, который плавно переходит в ночную литургию. Христиане собираются в храмах, чтобы встретить праздник с молитвой и благодарностью. После завершения литургии наступает время радости и праздничных угощений, поскольку пост уже позади.

На Рождество принято накрывать богатый стол. Традиционно трапезу украшают кутьей — блюдом из зерен, меда, орехов и сухофруктов. Она считается символом единства и благополучия. Кроме того, наконец в рацион верующих возвращаются мясные и рыбные блюда, поэтому в Рождество часто можно увидеть запеченного гуся или утку, пироги, холодец, жаркое и всевозможные сладости.

«Очень важным всегда считалось сохранение святости праздника. Вино, конечно же, разрешалось, но лишь в меру. Нельзя было омрачать праздник объедением и, тем более, опитием. Люди поздравляли друг друга, а дети ходили славить Христа по домам. Рождественские колядки больше западная традиция, пришедшая к нам через Украину, но полностью христианская. После Рождества идут Святки — время, когда нет поста даже по средам и пятницам до самого Богоявления — 18 января. Во время Святок отмечаем и Старый Новый год 14 января», — отметил священник.

Еще одной традицией является колядование, которое до сих пор популярно в России, Украине и Белоруссии. Дети и взрослые ходят по домам, поют колядки — рождественские песни с пожеланиями здоровья и благополучия, а взамен получают приятные угощения. Также принято украшать дома и храмы, устанавливать рождественскую елку и вертеп — сцену рождения Христа.

Что можно и нельзя делать в праздник

В этот день принято посещать храм и участвовать в праздничной литургии. Также церковь рекомендует проводить время с семьей, разделяя радость праздника за праздничной трапезой. Это время проявления милосердия, помощи нуждающимся, дарения подарков и внимания одиноким.

close Каша кутья из перловой крупы на праздничном рождественском столе Виктор Толочко/РИА Новости

Допускается умеренное веселье, например, пение рождественских песен и колядование. Важно, чтобы праздник сопровождался молитвой, благодарностью и размышлениями о духовном смысле Рождества.

Нежелательно в этот день грустить, ссориться или поддаваться негативным эмоциям. Физического труда без необходимости также следует избегать, так как праздник считается днем отдыха.

Злоупотребление алкоголем и другие излишества недопустимы, так же как и участие в гаданиях и магических практиках, которые противоречат христианской вере. Кроме того, важно не ограничиваться только внешними атрибутами праздника, забывая о его духовной составляющей.