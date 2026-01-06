Размер шрифта
Над Россией сбили 129 беспилотников. Военная операция, день 1413-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1413-й день
Александр Полегенько/ТАСС

Средства ПВО за ночь сбили 129 украинских БПЛА над регионами РФ. Обломок беспилотника попал в окна квартиры девятиэтажного дома в Твери. В Липецкой области в результате падения БПЛА загорелся промышленный объект. Газета Politico сообщила, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие во встрече союзников Украины, которая состоится 6 января в Париже. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
9:24

🔴 Сбитый украинский беспилотник упал на железнодорожные пути в Воронежской области, задержаны несколько поездов, сообщил губернатор Александр Гусев.

9:09

🔴 Два водителя агропредприятия пострадали в результате атаки дронов-камикадзе по легковому автомобилю и кормовозу в Севском районе Брянской области, они госпитализированы, сообщает губернатор Александр Богомаз.

8:56

🔴 Настоятель Свято-Троицкого храма в Судже протоиерей Евгений Шестопалов получил ранения в результате атаки дрона, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

8:40

В минувшем году западные политики постоянно говорили о грядущей войне с Россией. Представители Великобритании, Германии, Польши, стран Балтии и даже генеральный секретарь НАТО, несмотря на неоднократные опровержения от Москвы, пугали европейцев российской угрозой. Марк Рютте в конце 2025 года призвал страны НАТО перейти к «военному образу мышления», так как альянс якобы является «следующей целью» России. Реален ли военный конфликт между Европой и РФ в 2026 году — в материале «Газеты.Ru».

8:25

🔴 Средства ПВО за ночь сбили 129 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

8:20

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отправятся в Париж для участия во встрече союзников Украины, которая состоится 6 января, сообщает Politico со ссылкой представителя Елисейского дворца.

8:13

🔴 Возгорание произошло на промышленном объекте в Усманском округе Липецкой области после падения БПЛА, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

8:06

🔴 Обломок беспилотника попал в окна квартиры девятиэтажного дома в Твери — один человек погиб, еще двое получили травмы, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

8:01

Сегодня 1413-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
