Над Россией сбили 129 беспилотников. Военная операция, день 1413-й

В минувшем году западные политики постоянно говорили о грядущей войне с Россией. Представители Великобритании, Германии, Польши, стран Балтии и даже генеральный секретарь НАТО, несмотря на неоднократные опровержения от Москвы, пугали европейцев российской угрозой. Марк Рютте в конце 2025 года призвал страны НАТО перейти к «военному образу мышления», так как альянс якобы является «следующей целью» России. Реален ли военный конфликт между Европой и РФ в 2026 году — в материале «Газеты.Ru».