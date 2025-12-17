«Занесли кулак». Ждать ли войны c Европой в 2026 году?

В минувшем году западные политики постоянно говорили о грядущей войне с Россией. Представители Великобритании, Германии, Польши, стран Балтии и даже генеральный секретарь НАТО, несмотря на неоднократные опровержения от Москвы, пугали европейцев российской угрозой. Марк Рютте в конце 2025 года призвал страны НАТО перейти к «военному образу мышления», так как альянс якобы является «следующей целью» России. Реален ли военный конфликт между Европой и РФ в 2026 году — в материале «Газеты.Ru».

Выступая в Берлине 11 декабря, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны, входящие в блок, перейти к «военному образу мышления», так как альянс якобы является «следующей целью» России.

«Конфликт у наших дверей. Россия вернула войну в Европу. И мы должны быть готовы», — отметил он.

Позже глава британской разведывательной службы Ми-6 Блейз Метревели предупредила граждан о том, что «линия фронта находится повсюду», а Великобритания сталкивается с растущей угрозой со стороны России.

Глава минобороны Германии Борис Писториус и вовсе допустил, что военный конфликт между НАТО и Россией может начаться в 2028 году.

Российские официальные лица неоднократно опровергали заявления европейских коллег о якобы ведущейся подготовке к противостоянию с Европой. Президент Владимир Путин заявлял, что Россия не собирается воевать с Европейским союзом.

«Уже неоднократно говорил: это ложь, бред, просто бред о какой-то мнимой российской угрозе европейским странам!» — сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

По его словам, подобные заявления со стороны европейских представителей делаются вполне осознанно. Глава государства заявил, что в Европе «повышают градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Москвой.

В свою очередь министр обороны России Андрей Белоусов отметил, что за последние три года угрозы военной безопасности значительно изменились, так как Североатлантический альянс наращивает свои коалиционные силы.

О подготовке некоторых стран Евросоюза к войне с Россией говорил и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он предупредил Москву, что лидеры стран ЕС поставили цель достичь полной боевой готовности к 2030 году.

«Европейские лидеры решили, что Европа вступит в войну. Есть решение по этому поводу. Официальная позиция такова, что мы должны быть готовы к этому к 2030 году », — сказал политик в декабре на собрании активистов правящей партии.

По словам Орбана, Евросоюз начинает переход к военной экономике. В частности, стремится переориентировать транспортные предприятия на производство вооружений.

Британское издание The Guardian поделилось результатами опроса, который был проведен во Франции, Италии, Испании, Германии, Польше, Португалии, Хорватии, Бельгии и Нидерландах, согласно которому относительное большинство (51%) считает риск войны с Россией в ближайшие годы высоким, а 18% респондентов — очень высоким.

При этом показатели разнятся от страны к стране. В Польше 77% опрошенных считают высоким риск войны, во Франции этот показатель снизился до 54%, в Германии до 51%, в Португалии до 39%, а в Италии до 34%.

Не могут, но говорят

«Русофобская политика» европейцев продолжится и в 2026 году, прогнозируют в Госдуме.

«Я уверен, что в 2026 году европейские политики продолжат продвигать ту русофобскую политику, которую они начали еще в прошлые годы, чтобы покрыть собственные грехи. Заявления о необходимости вооружить Европу, чтобы противостоять России, в очередной раз доказывают, что блок НАТО, в который входит большинство европейских стран, носит не оборонительный, а агрессивно наступательный характер», — заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Европейский союз планомерно превращается в поборника войны и не собирается останавливаться, уверена эксперт Центра Международного взаимодействия и сотрудничества Арина Саливон.

«За последние три года Европейская комиссия обнародовала ряд документов, посвященных оборонной политике, и в основу каждого из них был положен миф о «российской угрозе». Последний подобный документ — «дорожная карта» оборонной стратегии ЕС «Готовность 2030» — ставит целью не только повышение оборонного потенциала Союза, но и создание условий для ведения наступательных действий», — отметила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

При этом с экономической точки зрения, несмотря на свою риторику, Европа остается критически зависима от российских энергоносителей, уточнила Саливон.

«Антироссийские санкции и «зеленый» курс уже ослабили экономику ЕС. По оценке МИД России, в 2022–2025 годах европейская экономика понесла потери до €1,6 трлн вследствие введенных санкций. На фоне рецессии президент Франции призвал Китай инвестировать в ЕС, тем самым подтверждая, что промышленность стран ЕС находится в серьезном упадке. Нарастающий «индустриальный дефицит» не позволит Евросоюзу вести войну с Россией», — сказала политолог.

В том, что Европа не найдет в себе силы напасть на Россию, уверен и директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что реальной подготовки Евросоюз не ведет, а в СМИ попадают высказывания отдельных радикальных политиков.

«Я не вижу никакой подготовки к войне в Европе, кроме разглагольствований определенных политиков. Однако они, скорее, пытаются себя оправдать перед обществом, почему им вдруг всем приходится жить чуть хуже и беднее, чем раньше. Логичный предлог здесь — война с Россией, тяжелые времена, когда плохо приходится всем», — сказал политолог.

Тренд на вооружение

Военные эксперты отмечают, что тренд «на вооружение», доминирующий в Европе, никуда не денется даже «когда Россия не нападет». Об этом «Газете.Ru», в частности, заявил Юрий Кнутов.

«Война и вооружение — это всегда возможность заработать огромные деньги, которые идут военно-промышленному комплексу. Когда экономика оказывается в тяжелом кризисе, достаточно эффективным способом вывода экономики в норму является ее перестройка на военные рельсы», — пояснил эксперт.

По его мнению, европейские политики не могут признать, что экономика их стран разрушена из-за разрыва отношений с Россией и поддержки Украины, а также отказа от дешевых энергоносителей.

«Европейцам проще создать из России жуткого монстра, которым можно будет пугать население. На этой основе раскручивается гонка вооружений, с помощью которой пытаются погасить социальное напряжение и ужесточить законы, чтобы поднять «демократические» принципы», — сказал Кнутов.

О том, что заявления о «грядущей войне» призваны подстегнуть гонку вооружений, говорит и ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. Он отметил, что страны Европы «занесли кулак, но это не значит, что они ударят».

«Страны Европы готовятся войти в конкурентную форму борьбы с Россией, а потому наращивают производство вооружений и степень подготовки армии. Распад Советского союза сделал Европу неконкурентоспособной в военной сфере, так как у них долгое время не было ни врагов, ни противников. Теперь же на антироссийской основе они могут консолидироваться и увеличить расходы на оборону», — пояснил политолог.

По его мнению, нельзя однозначно сказать, что европейские страны готовятся к масштабному конфликту с Россией, скорее, они готовятся к конкуренции.

«В Европе воссоздают ситуацию Холодной войны, а вот глобальная война им совершенно не нужна. Если разгорится третья мировая война, то это будет конфликт с использованием ядерного оружия и это будет последний конфликт в истории человечества. Европе же просто нужно вывести общество из зоны комфорта угрозами о страшной России, чтобы вливать больше денег в военно-промышленный комплекс», — заключил Блохин.