Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Россиянам назвали пять шагов для восстановления бюджета после праздников

Финансист Писарев призвал россиян учитывать в личном бюджете реальные траты
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Январь традиционно является одним из самых сложных месяцев для личного бюджета: в декабре расходы значительно растут из-за подарков, поездок, мероприятий и отложенных покупок, сказал «Газете.Ru» специалист по финансовому планированию платежного сервиса «Апельсин» Александр Писарев. Он назвал пять шагов для восстановления личного бюджета после праздников.

Первый шаг — анализ расходов. Писарев рекомендовал выделить 20–30 минут и разобрать траты за декабрь и начало января, разделив их на обязательные и импульсивные. Это помогает понять, где именно возник перерасход, и учесть подобные ситуации при дальнейшем планировании, пояснил эксперт.

Второй этап — составление реалистичного бюджета на ближайшие четыре-шесть недель. Он должен включать обязательные платежи, комфортный уровень переменных расходов и резерв на непредвиденные ситуации, уточнил Писарев. Он посоветовал спланировать бюджет по верхней границе и оставлять пространство для маневра.

«Идеальный бюджет, который существует только на бумаге, не работает. Гораздо эффективнее учитывать реальные траты и возможные колебания. Для этого полезно посмотреть детализацию расходов за прошлый год и помнить, что с начала года часть товаров и услуг может подорожать», — пояснил Писарев.

Он добавил, что, в-третьих, декабрьские акции и распродажи формируют повышенный потребительский импульс, который по инерции сохраняется и в январе. В этот период особенно важно отделять реальные потребности от навязанных покупок, считает Писарев.

Четвертый шаг — временное ограничение спонтанных расходов. Сюда входит возврат лимитов на кафе, подписки и развлечения или установка недельного бюджета на продукты. Такая мера помогает перезагрузить финансовые привычки без жесткой экономии, уверен Писарев.

В качестве пятого шага эксперт рекомендовал начать регулярные накопления хотя бы в размере 5–10% дохода. Даже небольшие суммы, откладываемые системно, снижают тревожность и формируют ощущение финансовой устойчивости.

«Январь также подходит для пересмотра долгосрочных целей — отпуска, крупных покупок, образования или развития хобби. Привязка этих целей к накоплениям помогает сохранить финансовую дисциплину в течение года. Период после праздников — удачное время, чтобы выстроить более здоровое финансовое поведение. Если действовать поэтапно и без давления, уже через несколько недель можно вернуть контроль над бюджетом и избавиться от постпраздничного финансового тумана», — резюмировал эксперт.

Ранее россиян предупредили об опасности денежных переводов на праздниках. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27529813_rnd_7",
    "video_id": "record::18a77908-2a78-4464-9191-1560355aa0df"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+