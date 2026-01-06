Россиянам назвали пять шагов для восстановления бюджета после праздников

Январь традиционно является одним из самых сложных месяцев для личного бюджета: в декабре расходы значительно растут из-за подарков, поездок, мероприятий и отложенных покупок, сказал «Газете.Ru» специалист по финансовому планированию платежного сервиса «Апельсин» Александр Писарев. Он назвал пять шагов для восстановления личного бюджета после праздников.

Первый шаг — анализ расходов. Писарев рекомендовал выделить 20–30 минут и разобрать траты за декабрь и начало января, разделив их на обязательные и импульсивные. Это помогает понять, где именно возник перерасход, и учесть подобные ситуации при дальнейшем планировании, пояснил эксперт.

Второй этап — составление реалистичного бюджета на ближайшие четыре-шесть недель. Он должен включать обязательные платежи, комфортный уровень переменных расходов и резерв на непредвиденные ситуации, уточнил Писарев. Он посоветовал спланировать бюджет по верхней границе и оставлять пространство для маневра.

«Идеальный бюджет, который существует только на бумаге, не работает. Гораздо эффективнее учитывать реальные траты и возможные колебания. Для этого полезно посмотреть детализацию расходов за прошлый год и помнить, что с начала года часть товаров и услуг может подорожать», — пояснил Писарев.

Он добавил, что, в-третьих, декабрьские акции и распродажи формируют повышенный потребительский импульс, который по инерции сохраняется и в январе. В этот период особенно важно отделять реальные потребности от навязанных покупок, считает Писарев.

Четвертый шаг — временное ограничение спонтанных расходов. Сюда входит возврат лимитов на кафе, подписки и развлечения или установка недельного бюджета на продукты. Такая мера помогает перезагрузить финансовые привычки без жесткой экономии, уверен Писарев.

В качестве пятого шага эксперт рекомендовал начать регулярные накопления хотя бы в размере 5–10% дохода. Даже небольшие суммы, откладываемые системно, снижают тревожность и формируют ощущение финансовой устойчивости.

«Январь также подходит для пересмотра долгосрочных целей — отпуска, крупных покупок, образования или развития хобби. Привязка этих целей к накоплениям помогает сохранить финансовую дисциплину в течение года. Период после праздников — удачное время, чтобы выстроить более здоровое финансовое поведение. Если действовать поэтапно и без давления, уже через несколько недель можно вернуть контроль над бюджетом и избавиться от постпраздничного финансового тумана», — резюмировал эксперт.

