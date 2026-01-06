В России назвали профессии с самым высоким ростом медианных зарплат в 2025 году

На рынке труда в 2025 году определились неожиданные лидеры. Из данных сервиса hh.ru, подготовленных для РИА Новости, следует, что наибольший прирост медианных зарплат произошел среди маляров и штукатуров.

По данным анализа, их зарплаты выросли на 44% и достигли 140 тысяч рублей. Страховые агенты также показали рост зарплат на 44%. Стоимость их услуг доходила до 79,5 тысяч рублей. Доходы финансовых аналитиков в 2025 году выросли на 39% (до 117,6 тысячи рублей).

Кроме того, в топ-5 по росту медианных зарплат вошли монтажники и комплаенс-менеджеры. Их зарплата увеличилась на 35% (до 144,5 тысячи рублей в месяц) и на 29% (до 114 тысяч рублей) соответственно.

Медианная зарплата — это показатель, который говорит о том, сколько зарабатывает средний работник в стране. Он делит всех сотрудников на две равные группы: половина получает меньше этой суммы, а половина — больше. В отличие от средней зарплаты, медианная не подвержена искажениям из-за экстремально высоких или низких значений, что делает ее более объективным показателем типичного уровня оплаты труда.

Ранее в России заявили о дефиците медиков.