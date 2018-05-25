Мантуров прокомментировал предложение «Русала» по закупке алюминия госфондом

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что острой потребности у «Русала» продавать алюминий в госрезервы на данный момент нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вы же читаете новостные ленты, что вчера было в сообщениях? Что «Русал» возобновил поставки некоторым зарубежным компаниям. О чем это говорит? Это говорит о том, что на сегодняшний день до октября принято решение по снятию ограничений на их поставки, поэтому сейчас остро этот вопрос не стоит», — сказал Мантуров.

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Он также подчеркнул, что когда возникнут какие-то сложности, правительство примет меры для обеспечения подстраховки.

Ранее источник сообщил, что бизнесмен Олег Дерипаска обратился в правительство России с предложением о закупке алюминия в госрезервы.