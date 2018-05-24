Путин обозначил направления для развития Внешэкономбанка

Президент России Владимир Путин заявил, что Внешэкономбанк как институт развития необходимо поддержать и докапитализировать. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это институт развития, чтобы он именно таким и стал, нужно его поддержать, нужно будет его докапитализировать. Это отдельная тема, я знаю, что вы ее обсуждали с председателем правительства», — сказал Путин на встрече с бывшим вице-премьером Игорем Шуваловым.

Реклама

Ранее сообщалось, что Путин предложил экс-премьеру Игорю Шувалову возглавить ВЭБ.

Сообщается, что представитель Шувалова недоступен для комментариев. Комментариев ВЭБа в настоящее время также нет.

Шувалов был первым вице-премьером 10 лет — с 2008 года.