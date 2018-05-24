Воробьев подписал на ПМЭФ соглашения о реализации ряда важных инвестпроектов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал на Петербургском международном экономическом форуме ряд соглашений о реализации важных инвестпроектов в Подмосковье.

Документ с «Агрокомплексом Богородские овощи» предусматривает создание тепличного комплекса по производству плодовоовощной продукции в закрытом грунте. Его планируется запустить в октябре в Ногинском районе. Предполагается выращивать около 20 тыс тонн овощей и фруктов в год.

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«Строится 2-я очередь теплиц комплекса, объём инвестиций - 4,2 млрд рублей, площадь - 15 га. Планируется создать более 250 новых рабочих мест. Это будет овощная продукция, в основном огурцы», - сказал акционер ООО «Агрокомплекс Богородские овощи» Евгений Ростов.

Кроме того, на ПМЭФ заключено соглашение с группой компаний «Черкизово» . В Кашире планируется создать производственный комплекс предприятий мясоперерабатывающей промышленности. Инвестиции - около 7 млрд руб, появится порядка 500 новых рабочих мест.

«При поддержке Правительства Московской области группа «Черкизово» приступает к реализации плана развития мясоперерабатывающего предприятия в Кашире, - отметил генеральный директор ГК «Черкизово» Сергей Михайлов. - С 2019 по 2022 годы будут построены новые цеха по производству копченостей, ветчины и других колбасных изделий мощностью до 60 тонн в сутки, а также цех по нарезке колбасных изделий мощностью до 100 тонн в сутки».

Согласно соглашению с компанией «Московская кофейня на паях» в Рузском городском округе будет реконструирован и дооборудован завод по производству сублимированного кофе. Документ с «Ренессанс Констракшн» направлен на привлечение внебюджетных инвестиций в рамках ГЧП в сферах здравоохранения, создания офисных и гостиничных комплексов. Еще два соглашения предусматривают строительство предприятий: фармацевтического производства в Серпуховском районе и по изготовлению боросиликатного стекла в городском округе Пущино.