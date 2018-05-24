Порошенко обсудил с Эрдоганом свободную торговлю между странами

Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с турецким лидером Тайипом Эрдоганом обсудил создание зоны свободной торговли между странами. Об этом он написал в своем твиттере.

«С президентом Турции Тайипом Эрдоганом по телефону обсудили ускорение переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией», — написал Порошенко.

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Он добавил, что они также обсудили сотрудничество в энергетической, авиационной и оборонной сферах.

В 2017 году сообщалось, что Порошенко договорился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо о расширении экономического сотрудничества.