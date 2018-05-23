Недельная инфляция в России составила 0,1%

Инфляция в России с 15 по 21 мая составила 0,1%, потребительские цены с начала года выросли на 1,5%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Так, за прошедший период цены на сахар-песок выросли на 1,2%, на баранину, куры, пшено, чай — на 0,2-0,4%.

Вместе с тем куриные яйца подешевели на 2,3%, гречневая крупа — на 0,4%.

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Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,3%: огурцы и помидоры подешевели на 4,5% и 4% соответственно, картофель — на 0,6%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 1,8%, на дизельное топливо — на 1,6%.

Ранее сообщалось, что Банк России намерен уточнить прогноз по инфляции.