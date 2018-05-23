Правительство будет исполнять указы по вехам
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэкономразвития и Минюсту определить промежуточные и конечные контрольные точки («вехи»), обеспечивающие выполнение задач по майскому указу президента. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Также ведомства должны будут разработать обеспеченные финансовыми ресурсами трехлетние детальные «скользящие» планы мероприятий, обеспечивающие достижение контрольных точек («вех»).
Как стало известно, Медведев поручил Министерству финансов и Минэкономразвития найти средства для реализации майского указа президента до 6 июля текущего года.