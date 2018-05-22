РЖД предложили создать «черные списки» для дебоширов

Глава РЖД Олег Белозеров заявил, что компания предлагает на год вносить дебоширов в поездах в «черные списки». Об этом сообщает РИА «Новости».

«В целом же мы предлагаем, чтобы при нарушении определенных правил человек в течение года находился в так называемом «черном списке». Через год такие ограничения должны сниматься», — сказал Белозеров.

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Он также подчеркнул, что компания в прошлом году получила законодательную поддержку в части ужесточения ответственности для хулиганов на железной дороге.

Как стало известно, предложения РЖД по «черным спискам» уже подготовлены.

Ранее СМИ сообщили, что правительство планирует в 10 раз увеличить штраф для авиадебоширов.