Медведев предложил переназначить Мантурова главой Минпромторга

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил переназначить Дениса Мантурова главой министерства промышленности и торговли. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Премьер-министр Дмитрий Медведев 18 мая представляет президенту России Владимиру Путину министров. Ранее глава правительства увеличил число своих замов до 10, а также перекроил структуру кабмина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

19 мая 2008 года Мантуров был назначен заместителем министра промышленности и торговли России.

Со 2 февраля 2012 года являлся исполняющим обязанности министра.

21 мая 2012 года указом президента России Денис Мантуров был назначен главой Минпромторга.