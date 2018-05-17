Трамп просил Германию отказаться от поддержки «Северного потока – 2»

Президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель месяц назад попросил ее отказаться от поддержки «Северного потока – 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

«Трамп попросил Меркель отказаться от поддержки «Северного потока-2»… В обмен на это США начнут переговоры по новому торговому соглашению с ЕС», — пишет газета, ссылаясь на чиновников Германии, США и ЕС.

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Подчеркивается, что без торгового урегулирования Европа уже с 1 июня столкнется с пошлинам США на импорт стали и алюминия.

Ранее сообщалось, что лидеры Франции, Великобритании и Германии договорились вместе противостоять торгово-экономическим мерам со стороны США.