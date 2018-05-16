Володин оценил новую структуру правительства

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обновленная структура правительства оптимальная. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Эта структура более оптимальная. Ее удалось сделать более оптимальной без ломок, без кардинальных перестроек. Мы этот вопрос обсуждали с коллегами и представителями профильных комитетов. Думаю, что это точно пойдет на пользу и повысит эффективность работы правительства», — сказал Володин.

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Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал о целях, которые могут быть реализованы благодаря изменениям в структуре правительства.

Он также добавил, что передача торговых представительств и их недвижимость в ведение Минпромторга может привести к активизации российских торгпредств и перезапуску их функционала.