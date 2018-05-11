Ушаков сообщил о планах ЕАЭС подписать соглашение с Ираном по ЗСТ

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что ЕАЭС намерен подписать соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем и временное соглашение с Ираном по зоне свободной торговле (ЗСТ). Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«На следующей неделе, после нашего заседания, в Астане планируется подписать соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем, и также подписать временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном», — сказал Ушаков.

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Он также добавил, что Молдавия получит статус государственного наблюдателя на заседании Евразийского экономического союза, которое пройдет в Сочи.

Ранее избранный премьер-министром Армении Никол Пашинян сообщил, что примет участие в саммите Евразийским экономическим союзом.