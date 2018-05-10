Москва впервые вошла в топ-5 наиболее привлекательных для инвесторов городов Европы

Москва впервые попала в топ-5 европейских городов, которые инвесторы считают наиболее привлекательными по версии Financial Times. Об этом рассказал РИА «Новости» глава департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов.

«Столица России улучшила свои позиции в авторитетном рейтинге привлекательности городов Европы для инвесторов. В этом году Москва впервые вошла в топ-5 крупнейших городов континента, наиболее интересных для инвестирования, а в рейтинге городов Восточной Европы заняла первое место», — заявил Ефимов.

Реклама

Отмечается, что российская столица заняла пятое место, улучшив своих предыдущие показатели на два пункта. Она смогла обогнать Берлин, Стокгольм, Варшаву и Хельсинки.

Рейтинг Financial Times появляется два раза в год, а при его составлении используются 10-балльная система оценки по 97 показателям.

Ранее сообщалось, что Москва попала в рейтинг лучших городов мира для студентов.