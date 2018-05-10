Курс евро опустился ниже 74 рублей

Курс евро к рублю опустился ниже 74 руб. впервые с 9 апреля текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара упал на 94 коп., до 62,29 руб.

Курс евро снизился на 1,06 руб., до 73,95 руб.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».

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Мировые цены на нефть торгуются на максимальных уровнях с ноября 2014 года.

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,73%, до $77,78 за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,77%, до $71,69 за баррель.

Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,82% и составил 2320,77 пункта.

Индекс РТС поднялся на 1,78%, до 1162,45 пункта.