Владимир Путин, Синдзо Абэ и Эммануэль Макрон примут участие в пленарном заседании на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин, Президент Франции Эммануэль Макрон, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард примут участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2018 года, говорится в сообщении организатора форума, Росконгресса. Модератором пленарной сессии станет главный редактор международного информационного холдинга Bloomberg Джон Миклетвейт.

Тема Форума – «Создавая экономику доверия». На фоне непростой обстановки в мире доверие между странами, между бизнес-партнерами, доверие людей к государству, к новым технологиям и друг к другу – это то, что позволит преодолеть искусственно выстраиваемые ограничения в мировой экономике и политике и стать мощным стимулом для глобального экономического роста.