Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей при появлении второго и третьего ребенка

Минфин уточнил условия льготной ипотеки для семей, родивших второго и третьего ребенка. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных правовых актов.

«Изменениями в Правила также предусматривается уточнение норм Правил в части возможности получения кредита (займа) в соответствии с Правилами при рождении второго и (или) третьего ребенка в декабре 2022 года», — говорится в пояснительной записке к документу.

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Таким образом, семья сможет получить ипотеку на льготных условиях даже если дети родятся в последний день действия программы.

Также изменения предусматривают возможность установить процентную ставку по кредиту ниже 6% годовых. При этом субсидии будут предоставляться, исходя из уровня ставки 6% годовых.

Ранее сообщалось, что Минфин разрешил более 40 банкам выдавать ипотеку под 6% годовых семьям с детьми.