Glencore и QIA расторгли соглашение о продаже 14,16% акций «Роснефти» китайской CEFC

Консорциум Glencore и QIA уведомил китайскую CEFC о расторжении соглашения о продаже доли «Роснефти» в 14,16%, говорится в сообщении Glencore.

«Консорциум сегодня направил уведомление CEFC о расторжении данного соглашения в соответствии с его условиями», — отмечается в заявлении.

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Как заявил «Газете.Ru» представитель «Роснефти», компания не имеет отношения к изменению холдинговой структуры консорциума Glencore-QIA.

«В то же время, «Роснефть» поддерживает решение своих акционеров о переходе на прямое владение акциями, динамика стоимости которых (с 15%-м ростом в долларовом выражении) показала эффективность вложений Glencore и QIA в рамках недавней приватизационной сделки. «Роснефть» продолжит активную работу по реализации проектов на ключевых рынках присутствия, и китайский рынок был, есть и будет стратегическим для развития бизнеса компании. Вместе с этим, мы уверены, что прямое участие QIA в капитале компании уже в ближайшее время приведет к новым взаимовыгодным двусторонним и международным проектам с нашими катарским партнерами», — отметили в «Роснефти».