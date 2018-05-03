Минфин предложил ввести налог на доход самозанятых в 3%

Замминистра финансов Илья Трунин заявил, что Минфин предлагает ввести с 2019 года налог на профессиональный доход со ставкой в 3%, который будут платить самозанятые граждане. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы предлагаем для лица, которое не имеет наемных работников и получает доходы от реализации товаров, работ и услуг, за исключением каких-то не подпадающих под это режимов, сделать максимально простой и удобный режим уплаты налога по специальной ставке. Он будет называться, допустим, налог на профессиональный доход», — сказал Трунин.

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Он также отметил, что ведомство соответствующий законопроект уже подготовило и в течение месяца планирует опубликовать.

«Ставка такого налога будет около 3% если оказание услуг идет физическим лицам, а если юридическим лицам — то 6%», — пояснил Турнин.

Ранее сообщалось, что кабмин предложил продлить налоговые каникулы для самозанятых.