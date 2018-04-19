Лукашенко увязал дело Скрипаля с ценами на нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался комментировать дело Скрипаля. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Комментировать — это не моя работа, а скорее ваша (журналистов). Вряд ли мы много знаем и можем рассуждать. Смотрите на вещи шире: цена на нефть выросла? Выросла! Дальше я не буду продолжать, подумайте», — сказал Лукашенко, комментария дело Скрипаля.

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Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт сообщила, что выводы ОЗХО подтверждают обвинения Великобритании в адрес России по делу Скрипаля.

По ее словам, «только у правительства России есть мотив, средства и исторические прецеденты осуществления подобных нападений».