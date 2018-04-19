Официальный курс евро снизился на 68 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу снизился на 68,34 коп, до 75,40 рубля., курс доллара уменьшился на 69,56 коп., до 60,85 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 69,01 коп., составив 67,40 руб.

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Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,61% и составил 2255,2 пункта.

Индекс РТС поднялся на 1,2%, до 1168,41 пункта.

Мировые цены на нефть растут, они преодолели новые рекорды с конца 2014 года на фоне данных о снижении запасов нефти в США, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,6% — до $73,92 за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,55%, до $68,85 за баррель.

В среду, 18 апреля, стоимость нефти марки WTI превысила $68 впервые с 4 декабря 2014 года, а в четверг утром Brent достигала отметки в $74 впервые с 27 ноября 2014 года.

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