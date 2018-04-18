Официальный курс евро вырос на 24 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 24,2 коп., до 76,08 руб., курс доллара вырос на 40,85 коп., до 61,55 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 33,36 коп., составив 68,09 руб.

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Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,4% и составил 2200 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,1%, до 1123 пункта.

Мировые цены на нефть в среду утром растут, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,54% — до $71,97 за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,51%, до $66,86 за баррель.