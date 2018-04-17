Володин о российском рынке: свято место не бывает пусто

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на российский рынок вместо компаний США и стран Европы с удовольствием придут другие фирмы. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Другие страны с удовольствием войдут на наш рынок. Мы это увидели в ходе встреч с представителями бизнеса Швейцарии. Крупнейшие фармацевтические компании не только готовы к нам прийти, они готовы расширить перечень выпускаемой продукции. Свято место не бывает пусто. Если придут компании, которые работают исходя из принципа свободы торговли, и будут представлять те страны, которые живут в международном правовом поле и руководствуются в первую очередь правом, а не конъюнктурой и недозволенными методами ведения торговли, как это делают Соединенные Штаты Америки, то конечно мы будем дальше сотрудничать с теми, кто сейчас придет на наш рынок, заместит продукцию тех же США», — сказал Володин.

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Он также добавил, что Россия всегда руководствуется принципами международного права.

Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сообщил, что США рассматривают будущие антироссийские санкции.