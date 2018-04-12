Московский аэропорт Домодедово присоединился к системе tax free для иностранных граждан. Об этом сообщается в пресс-релизе аэропорта, поступившем в «Газету.Ru».

«Домодедово стал одним из первых аэропортов страны, где запущен tax free для иностранных граждан. Это обусловлено высоким трафиком и возможностью создания в пределах пункта пропуска необходимой инфраструктуры для внедрения системы», — пояснили в аэропорте.

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Уточняется, что в Домодедово оборудованы два офиса для оформления возврата НДС. В обоих офисах сотрудники Федеральной таможенной службы проводят все необходимые мероприятия для оформления документов на возврат налога. Получить возврат средств по можно двумя способами: безналичным расчетом и наличным.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что иностранные граждане с 10 апреля смогут получить выплаты по tax free в ряде городов, принимающих чемпионат мира по футболу в 2018 году.