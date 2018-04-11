Медведев отказался комментировать выступления руководителей фракций Госдумы

Премьер России Дмитрий Медведев на заседании Госдумы впервые отказался комментировать выступления руководителей думских фракций. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы все с вами очень разные — и это хорошо. Но все-таки все присутствующие в этом зале — близкие люди. Мы все вместе хотим процветания нашей стране. Счастья нашим детям и внукам. Спасибо вам за большую совместную работу», — сказал премьер и пошел пожимать всем руки.

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В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что повестка на данный момент исчерпана и всех поблагодарил за совместную работу. Заседание было объявлено закрытым.

Медведев представил в Госдуме отчет о шестилетней работе своего кабинета. «Газета.Ru» вела онлайн трансляцию выступления Медведева в Госдуме.