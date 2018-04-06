Минэнерго сообщило, когда могут ввести в эксплуатацию вторую очередь ТЭС в Крыму

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что министерство ожидает ввода в эксплуатацию второй очереди Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму во втором полугодии 2018 года. Об этом сообщает RNS.

«Второе полугодие. Будем стараться, безусловно, все, кто работает с этим - и «Черноморнефтегаз», и «Крымэнерго», то есть структуры, которые осуществляют выдачу мощности и подводку газопроводов. От скорости их согласования необходимых документов все будет зависеть», — сказал Новак.

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Он также подчеркнул, что технические работы по газопроводам и электросетям для ТЭС выполнены.

«Длительное время занимает согласование всех необходимых документов, корректировка проектно-сметной документации, прохождение Главгосэкспертизы, получение разрешения на ввод в эксплуатацию и так далее», — добавил Новак.

В прошлом году сообщалось, что правительство отложило сроки запуска ТЭС в Крыму.