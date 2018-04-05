Путин: местные власти игнорируют закон в сфере конкуренции

Президент России Владимир Путин заявил, что местные власти допускают нарушения в сфере конкуренции. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Пока, к сожалению, в сфере конкуренции немало случаев прямого игнорирования закона, особенно со стороны местных властей», — сказал Путин на заседании Госсовета.

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По словам главы государства, в общем количестве нарушений антимонопольного законодательства со стороны федеральных органов власти — 1,2%, а региональными и муниципальными — 98,8% нарушений.

«Это говорит о том, что значения в стране должного этому не придается, мы считаем, что это ерунда какая-то, что ничего страшного, надо порадеть родному человечку. На самом деле ущерб для экономики страны колоссальный, мы его просто не ощущаем, не чувствуем», — отметил Путин.

Ранее Путин сообщил, что госструктуры вытесняют малый бизнес в России.