ЕК планирует закрыть дело против «Газпрома»

Еврокомиссия собирается закрыть антимонопольное дело против «Газпрома». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Источники отметили, что к такому решению ЕК пришел после предложений «Газпрома» в области конкурентного ценообразования на топливо в Восточной и Центральной Европе.

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Отмечается, что окончательное решение может быть принято в этом месяце.

Первые обвинения ЕС в сторону «Газпрома» начались в 2012 году. ЕК посчитал, что «Газпром» злоупотребляет монопольным положением на рынках Восточной Европы.