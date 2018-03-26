ОДК готова разработать двигатель для нового SSJ-100

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) готова разработать силовую установку для новой модификации пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает RNS со ссылкой на представителя компании.

«ОДК готова к участию в проекте и имеет все необходимые компетенции и научно-технический задел для создания новой силовой установки либо для модернизации уже созданной», — заявил представитель.

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Уточняется, что на данный момент SSJ-100 оснащается французско-российским двигателем SaM-146 производства «ОДК-Сатурн» и Safran Aircraft Engines.

Ранее СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин одобрил предложение выделить 85 млрд руб. на создание новой укороченной версии Sukhoi SuperJet.