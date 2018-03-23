Гонконгский Hang Seng рухнул 3,67% на фоне решения Трампа

Основной индекс гонконгской биржи Hang Seng рухнул на 3,67% после открытия торгов на фоне решения президента США Дональда Трампа о введении торговых ограничений против Китая. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным на 9.20 по местному времени (4.20 мск), гонконгский индекс Hang Seng упал на 3,67% - 29930,23 пункта.

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Ранее сообщалось, что промышленный индекс Dow Jones к закрытию торгов потерял более 700 пунктов.

22 марта Трамп ввел торговые ограничения в отношении Китая.