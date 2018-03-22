Путин обсудит с Силуановым реализацию планов по посланию Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин на встрече с министром финансов Антоном Силуановым обсудит бюджетное обеспечение реализации планов, о которых говорилось в послании Федеральному собранию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня запланирована встреча-совещание с министром финансов. Основная тема — это обсуждение бюджетного обеспечения, реализация тех самых планов, о которых президент говорил в своем послании Федеральному собранию», — сказал Песков.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что власти не намерены совершать «революционные движения» в экономической политике.