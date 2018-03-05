МЭА рассказало, когда рост добычи нефти в России достигнет пика

Добыча нефти и конденсата в России в ближайшие несколько лет продолжит расти, но в начале 2020-х годов она может достигнуть предела. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Международного энергетического агентства (МЭА).

Отмечается, что несмотря на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, в 2017 году в среднем добыча нефти и конденсата в России достигла рекордного значения, близкого к 11 млн баррелей в сутки.

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«В следующие несколько лет ожидается дальнейший рост, если ограничения на добычу будут сняты, и состоится запуск новых проектов. Однако в начале 2020-х годов добыча, вероятно, достигнет пика, а в дальнейшем есть риск начала снижения, если российские компании не смогут обеспечить наличие технологий и финансирования, необходимых для следующего поколения проектов», — заявили в МЭА.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Россия сократила в феврале 2018 года добычу нефти в рамках соглашения с ОПЕК на 300,4 тыс. баррелей в сутки.