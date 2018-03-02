«Нафтогаз» решил направить «Газпрому» письмо о пересмотре тарифа на транзит газа

Украинская компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» письмо, в котором предложит пересмотреть тарифы на транзит газа по территории Украины. Об этом сказал коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает «112 Украина».

По словам Витренко, в 2009 году «Нафтогаз» уже направлял подобное письмо российской компании, однако Стокгольмский арбитраж счел, что оно не соответствует формальностям.

Реклама

«Сейчас «Нафтогаз» работает над новым письмом, которое будет соответствовать всем формальностям... Скоро оно будет отправлено», — сказал Витренко.

Отвечая на вопрос, какой должна быть цена на транзит, он отметил, что сначала будут переговоры с «Газпромом».

2 марта «Газпром» заявил, что начинает процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом».

Украинский президент Петр Порошенко, комментируя эту информацию, сообщил, что контракт двух компаний не предусматривает возможность разорвать его в одностороннем порядке.