Набиуллина ответила на критику ЦБ со стороны Матвиенко

ЦБ не собирается останавливать процесс оздоровления банковского сектора из-за опасений огосударствления системы, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщает РИА «Новости».

«Задавали вопрос выступающие, будем ли мы останавливать, например, процесс оздоровления, оставлять недобросовестных игроков на рынке из-за того, что будем опасаться, что доля государства вырастет. ЦБ не собирается этого делать, потому что, на наш взгляд, наибольший вред здоровой конкуренции наносит то, что недобросовестные, нечестные игроки конкурируют с честными, потом все уже остальное», — сказала Набиуллина в Совете Федерации.

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При этом она отметила, что регулятор будет стараться быстрее выводить на рынок санированные банки.

Ранее сообщалось, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Центробанк и участников финрынка «следить за риторикой», чтобы новости о банковском секторе не напоминали «сводку с театра военных действий».