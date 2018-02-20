Комитет Госдумы одобрил закон о продлении «дачной амнистии»

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении проект закона о продлении «дачной амнистии». Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что законопроектом предлагается продлить сроки действия «дачной амнистии» в отношении объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) еще на два года — до 1 марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о продлении «дачной амнистии» в отношении объектов индивидуального жилищного строительства до 1 марта 2020 года в первом чтении 21 февраля.