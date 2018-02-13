Новак рассказал об ожиданиях по цене на нефть

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что он ожидает среднюю цену нефти в 2018 году ближе к $60 за баррель. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я свой прогноз не меняю, у меня всегда были оценки на 2018 год, что средняя цена будет в диапазоне от $50 до $60. Исходя из сегодняшней ситуации, наверное, ближе к $60 за баррель, посмотрим, еще только февраль месяц. В текущий момент средняя цена по факту выше, чем $60», — сказал Новак.

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Он также подчеркнул, в феврале сложно делать прогнозы по средней годовой цене нефти, так как повлиять на нее могут многие факторы.

Ранее Новак сообщил, что дополнительные доходы бюджета России благодаря сделке по сокращению добычи нефти ОПЕК+ за 2016-2017 годы составили 1,7 трлн руб.