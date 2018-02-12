МВФ: международное регулирование криптовалют неизбежно

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что глобальное регулирование операций с криптовалютами неизбежно. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Эта та область, в которой, безусловно, потребуется регулирование», — сказала Лагард.

Она также добавила, что в операциях с цифровыми валютами часто прослеживаются «темные» следы.

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Лагард подчеркнула, что МВФ активно пытается предотвратить использование криптовалют для отмывания денег и финансирования терроризма.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил создать в России офшоры для торгов криптовалютой.