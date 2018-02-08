ФАС получила новое ходатайство от Schlumberger по EDC

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что американская Schlumberger подала в ФАС новое ходатайство по российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC). Об этом сообщает РИА «Новости».

«Они подали ходатайство новое, оно пришло два дня назад. Коллеги мои смотрят сейчас», — сказал Артемьев журналистам.

Ранее глава ФАС сообщил, что рассмотрение властями сделки по покупке EDC может отложиться в случае новых санкций.