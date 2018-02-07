Кабмин одобрил закон о продлении «амнистии капитала»

Правительство одобрило три законопроекта о проведении в 2018-2019 годах «амнистии капитала». Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Законопроектами, в частности, предлагается установить второй этап добровольного декларирования физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года, при этом в полном объеме сохранив объем гарантий, которые были предусмотрены законодательством при проведении ''амнистии капиталов'' в период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, как для декларантов, воспользовавшихся возможностью декларирования в рамках прошедшего этапа амнистии, так и для декларантов второго этапа», — пояснили в правительстве.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении закон об амнистии капиталов.