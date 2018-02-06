В ФРГ поддержали идею создания свободной экономической зоны от Лиссабона до Владивостока

В ФРГ блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) поддержали идею создания свободной экономической зоны, которая протянется от Лиссабона до Владивостока. Об этом сообщает Rheinische Post со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении проект коалиционного договора по формированию правительства.

«Мы придерживаемся свободной экономической зоны от Лиссабона до Владивостока. Обе стороны и вся Европа могут извлечь из этого выгоду», — говорится в документе.

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Кроме того в проекте отмечается, что целью политики в отношении России остается возвращение к отношениям, которые основаны на взаимном доверии и компромиссе. Они снова позволят наладить тесное партнерство между странами.

Ранее делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ прибыла в Крым с официальным визитом.