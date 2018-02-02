Минфин не обсуждал с властями Калининграда возможность торгов криптовалютой

Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что министерство не обсуждало с властями Калининграда возможность организации торгов криптовалютой. Об этом сообщает RNS.

«Возможность реализовать организованные торги криптовалютой на острове Русский обсуждалась с Министерством Дальнего Востока. С руководством Калининградской области тема не обсуждалась», — сказал Моисеев.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил создать в России офшоры для торгов криптовалютой.