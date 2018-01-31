Минстрой помог улучить жилищные условия более 14 тысячам молодых семей

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень заявил, что министерство помогло улучшить жилищные условия 14 273 семьям в 2017 году. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Количество молодых семей, которым были выданы сертификаты на приобретение или строительство жилья в 2017 году, составило 14 273 семьи», — сказал Мень.

Реклама

Он напомнил, что благодаря утвержденным поправкам в 2016 году, в 2017 году молодые семьи смогли направлять средства социальной выплаты не только на покупку (строительство) жилья, но и на погашение взятой ранее ипотеки и процентов по кредитам на покупку жилья.

Ранее сообщалось, что в России предложили отменить для молодых семей первоначальный взнос по ипотеке.