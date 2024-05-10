Стало известно, кто первым пришел на помощь пассажирам затонувшего автобуса в Петербурге

В Санкт-Петербурге строители первыми пришли на помощь пассажирам, которые находились в упавшем в реку Мойка автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По словам очевидцев, первыми на помощь людям, находящимся в автобусе, прибежали строители, которые работают на местной стройке», — говорится в публикации.

Отмечается, что рабочие находились на обеде, но сразу побежали на помощь, увидев произошедшее.

10 мая в Санкт-Петербурге лазурный автобус с пассажирами попал в ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту и упал в реку Мойку. На опубликованных в сети кадрах видно, что спасатели откачивают пострадавших пассажиров прямо на крыше затонувшего автобуса. По предварительным данным, в транспорте могло находиться до 20 человек. На помощь спасателям пришли прохожие, которые помогают доставлять снаряжение на крышу автобуса. Транспорт находится в воде уже час.

Ранее в Петербурге задержали водителя упавшего в реку Мойка автобуса.