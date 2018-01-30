Премьер Бельгии: ЕС не поддерживает усиление антироссийских санкций

Европейский союз решил не поддерживать усиление антироссийских санкций, заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, сообщает РИА «Новости».

Об этом он заявил по итогам переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

При этом он отметил, что между Россией и Евросоюзом есть некоторые разногласия.

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Он отметил, что санкции не служат для ЕС самоцелью. По его словам, диалог с Москвой очень важен для строительства плодотворных стратегических отношений.

Ранее Минфин США анонсировал санкции вслед за «кремлевским докладом».

Министерство финансов США обнародовало так называемое «кремлевское досье» — санкционный доклад о ближайшем окружении президента, крупных российских бизнесменах и государственных компаниях.