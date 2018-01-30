Кудрин призвал спокойно относиться к «кремлевскому докладу»

Экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что надо спокойной относиться к «кремлевскому докладу» США. Об этом он написал в своем твиттере.

«Так называемый кремлевский список — формальное выполнение поспешно принятого закона. И сам закон, и список, и возможные санкции нелогичны. В этом их и слабость, и сила. Относиться к этому надо спокойно, не нужно разрывать отношения. Надо принимать меры по преодолению этой фазы», — сказал Кудрин.

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Ранее сообщалось, что министерство финансов США опубликовало «Кремлевский доклад», говорится в сообщении минфина.

В списке состоят 96 российских бизнесменов и 114 политиков.