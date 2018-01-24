Новак обсудил с Шефчовичем российские газовые проекты

Министр энергетики России Александр Новак провел встречу на Всемирном экономическом форуме с заместителем председателя Европейской комиссии Марошем Шефчовичем. Об этом сообщается на сайте Минэнерго.

«В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия, транзит российского газа через Украину, реализация проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», десинхронизация Энергокольца БРЭЛЛ, а также перспективы газа на мировом рынке», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что WWF призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель остановить «Северный поток — 2».