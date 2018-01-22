МЭР увидел риски роста контрабанды табака и алкоголя при реализации ЗОЖ-стратегии Минздрава

Минэкономразвития не согласовало проект стратегии формирования здорового образа жизни до 2025 года из-за опасений, что некоторые пункты документа могут привести к росту контрабанды табака и алкоголя, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минэкономразвития не согласовало проект стратегии формирования здорового образа жизни до 2025 года. Мы считаем, что некоторые пункты документа содержат избыточные меры, которые могут привести к снижению конкуренции и росту контрабанды и контрафакта на российском рынке табачной и алкогольной продукции», — отметили в МЭР.

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По мнению ведомства, часть из предложенных мер требует дополнительной детальной проработки и обсуждения с учетом вероятных последствий их применения.

Ранее Минздрав отказался от термина «вредные для здоровья продукты» в доработанной стратегии ЗОЖ.